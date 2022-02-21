На домашних матчах «Ак Барса» отменили QR-коды

Пресс-служба «Ак Барса» сообщила, что теперь матчи команды может посетить без предъявления QR-кода.

«Открываем трибуны для всех болельщиков — теперь посещать матчи можно без куаркода о вакцинации или перенесенном заболевании.

Максимальная заполняемость осталась прежней — не более 70%" - сообщается в официальном Twitter казанского клуба.

2 марта «Ак Барс» на своем льду проведет против «Авангарда» первый матч серии Кубка Гагарина.