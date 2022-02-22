Блажиевский подписал с «Трактором» новое соглашение

Защитник Артем Блажиевский подписал с «Трактором» новое соглашение до конца сезона-2024/25, информирует пресс-служба клуба.

Блажиевский пополнил состав «Трактора» перед закрытием дедлайна по ходу регулярного чемпионата КХЛ-2021/22 в результате обмена на Виталия Абрамова. Сезон защитник начинал в ЦСКА, где принял участие в 34-х матчах и набрал 7 (2+5) очков.

После переезда в Челябинск за черно-белых защитник сыграл пять матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой при показателе полезности «+6».

Всего на счету Блажиевского 379 матчей в КХЛ, 72 (20+52) очка при показателе полезности «+84».