Тренер ЦСКА о попадании шайбы в лицо: «В следующий раз надену вратарскую маску»

Тренер ЦСКА заявил, что на седьмую игру против СКА наденет вратарскую маску

Тренер ЦСКА Равиль Якубов рассказал о попадании шайбы в лицо во время шестого матча серии третьего раунда плей-офф КХЛ против СКА (3:1).

— Как шайба попала вам в лицо? Вы не видели момент?

— Я в последний момент увидел ее, успел отвернуться. Так бы попала в глаз.

— Два шва наложили?

— Да, два.

— Во время игровой карьеры вам прилетала шайба?

— Да, было дело.

— А на тренерской скамейке?

— В первый раз. Хотя попадало в тело, а вот в лицо — впервые.

— Кто виноват, вы запомнили его?

— Мишка Григоренко! Ха-ха! Да все нормально, он просто подставлял клюшку.

— Не передумали выходить на лавку на седьмой матч? Может, лучше на трибуне работать?

— Надену маску вратарскую!

Седьмая игра, которая определит победителя Западной конференции, пройдет завтра, 14 апреля. Начало — в 19.00 мск.