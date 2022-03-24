Шипачев грубым словом охарактеризовал вылет «Динамо» из плей-офф

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачев подвел итоги серии с ЦСКА и эмоционально отреагировал на поражение в серии со счетом 0-4.

— Вылет во втором раунде — совсем не тот результат, на который вы рассчитывали. Если коротко, что произошло?

— Не знаю... Обосрались, ведя в матче 3:0, если называть вещи своими именами. Проиграть 3:6... Это никуда не годиться. Позор. Нам забивали легкие голы. Сейчас абсолютно пустой, нет настроения даже разговаривать.

— Счет в серии 0-4 заставляет задуматься. Серьезная команда не может проигрывать с таким счетом.

— Согласен. Мало забиваем, легко пропускаем. Все просто.

— С чем связываешь свою не очень яркую игру в этой серии?

— У нас было много моментов, которые мы не реализовали. Надо было голы забивать. Да, можно сказать, что я плохо играю, потому что наша команда проиграла. У нас в команде 20 человек. Любой мог взять инициативу. Понятно, что я — капитан, должен вести команду за собой. Пытался это делать. Большинство перестало работать. У ЦСКА тоже есть камеры, они разобрали нашу игру в матчах с «Северсталью». Счет на табло. Комментировать нечего. Каждый мог добавить в этой серии, начиная от себя и заканчивая всеми игроками.

— Что было в раздевалке после поражения?

— Ничего не было. Все сидели мертвые. Не такой результат мы ждали.