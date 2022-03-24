Шипачев грубым словом охарактеризовал вылет «Динамо» из плей-офф
Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачев подвел итоги серии с ЦСКА и эмоционально отреагировал на поражение в серии со счетом 0-4.
— Вылет во втором раунде — совсем не тот результат, на который вы рассчитывали. Если коротко, что произошло?
— Не знаю... Обосрались, ведя в матче 3:0, если называть вещи своими именами. Проиграть 3:6... Это никуда не годиться. Позор. Нам забивали легкие голы. Сейчас абсолютно пустой, нет настроения даже разговаривать.
— Счет в серии 0-4 заставляет задуматься. Серьезная команда не может проигрывать с таким счетом.
— Согласен. Мало забиваем, легко пропускаем. Все просто.
— С чем связываешь свою не очень яркую игру в этой серии?
— У нас было много моментов, которые мы не реализовали. Надо было голы забивать. Да, можно сказать, что я плохо играю, потому что наша команда проиграла. У нас в команде 20 человек. Любой мог взять инициативу. Понятно, что я — капитан, должен вести команду за собой. Пытался это делать. Большинство перестало работать. У ЦСКА тоже есть камеры, они разобрали нашу игру в матчах с «Северсталью». Счет на табло. Комментировать нечего. Каждый мог добавить в этой серии, начиная от себя и заканчивая всеми игроками.
— Что было в раздевалке после поражения?
— Ничего не было. Все сидели мертвые. Не такой результат мы ждали.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
|2 - 1
|
Металлург - Авангард
|1 - 2
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|2 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|24.03
|19:30
|
Спартак – СКА
|- : -
|24.03
|19:30
|
Авангард – Металлург
|- : -