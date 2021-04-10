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Третьяк: «ЦСКА по составу выглядит посолиднее СКА»

10 апреля 2021, 23:21
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился впечатлениями от пятого матча полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и СКА (2:3 3ОТ, 3-2).

«Играли два равных соперника, — сказал Третьяк ТАСС. — Мне даже больше СКА понравился, у него было больше моментов. Все-таки проигрывали 0-3 в серии, потом проявили характер, выиграли два матча подряд, поэтому интрига остается. Конечно, ЦСКА по составу выглядит посолиднее».

Третьяк также назвал хоккеистов, которые ему понравились в субботнем матче.

«Василий Подколзин, Мальте Стремваль — очень хороший, активный. Хотелось бы, чтобы российские вратари играли в полуфинале друг против друга. Семь вратарей наших в НХЛ — такого никогда не было, но хотелось бы наших вратарей здесь видеть, так как у нас чемпионат мира впереди», — подчеркнул Третьяк.

Шестой матч команд пройдет в Санкт-Петербурге 12 апреля.

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