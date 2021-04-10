Подколзин — о победе над ЦСКА в овертайме: «По эмоциональному заряду — это лучший матч в карьере»
Нападающий СКА Василий Подколзин поделился мыслями после победы над ЦСКА (3:2 3ОТ, 2-3) в пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина.
— На самом деле, очень тяжелая игра. Шесть периодов, обе команды потратили много сил. Мы использовали свои моменты, поэтому победили. Все красавцы: бились, старались, ложились под шайбу. Вратарь молодец. Готовимся дальше, — приводит слова Пдколзина сайт КХЛ.
— О чем думали, когда поняли, что Цицюра вас сейчас выведет на ворота?
— Передача шикарная была. Верил до конца, что он меня увидит. Увидел, отдал — красавец.
— Что тренеры требовали в овертайме?
— В принципе, ничего не поменялось: играть строго сзади, создавать моменты впереди, бросать, закрывать вратаря, создавать моменты.
— Были ли шутки в перерывах между овертаймами? Может, что-то процитируете?
— Цитировать, конечно, не буду, но, конечно, разряжать обстановку очень важно. У нас Бурдасов это прекрасно умеет, да и остальные пацаны. Не скажу, что были на жутком нервяке, все нормально, место шутке находилось.
— Обычно игроки что-то едят в перерывах таких затяжных матчей.
— Нет, мы не ели ничего.
— Уснете сегодня нормально?
— Все в рабочем режиме: в Петербург прилетим, разъедемся сразу по домам. Завтра опять сбор, заселение на базу.
— Это пока лучший ваш матч в карьере?
— По эмоциональному заряду — да. Следующий матч надо брать. Нужно очень осторожно говорить о лучших играх, хочется, чтобы они были дальше.
Дополнительная информация:
https://www.ska.ru/news/view/vasilii-podkolzin-vsie-krasavtsy-bilis-staralis-lozhilis-pod-shaibu/
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