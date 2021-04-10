Нападающий СКА Василий Подколзин поделился мыслями после победы над ЦСКА (3:2 3ОТ, 2-3) в пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина.

— На самом деле, очень тяжелая игра. Шесть периодов, обе команды потратили много сил. Мы использовали свои моменты, поэтому победили. Все красавцы: бились, старались, ложились под шайбу. Вратарь молодец. Готовимся дальше, — приводит слова Пдколзина сайт КХЛ.

— О чем думали, когда поняли, что Цицюра вас сейчас выведет на ворота?

— Передача шикарная была. Верил до конца, что он меня увидит. Увидел, отдал — красавец.

— Что тренеры требовали в овертайме?

— В принципе, ничего не поменялось: играть строго сзади, создавать моменты впереди, бросать, закрывать вратаря, создавать моменты.

— Были ли шутки в перерывах между овертаймами? Может, что-то процитируете?

— Цитировать, конечно, не буду, но, конечно, разряжать обстановку очень важно. У нас Бурдасов это прекрасно умеет, да и остальные пацаны. Не скажу, что были на жутком нервяке, все нормально, место шутке находилось.

— Обычно игроки что-то едят в перерывах таких затяжных матчей.

— Нет, мы не ели ничего.

— Уснете сегодня нормально?

— Все в рабочем режиме: в Петербург прилетим, разъедемся сразу по домам. Завтра опять сбор, заселение на базу.

— Это пока лучший ваш матч в карьере?

— По эмоциональному заряду — да. Следующий матч надо брать. Нужно очень осторожно говорить о лучших играх, хочется, чтобы они были дальше.