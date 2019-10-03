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Тренер вратарей покинул «Ак Барс»

15:05
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«Ак Барс» и тренер вратарей клуба Ари Мойсанен расторгли контракт по соглашению сторон, информирует официальный сайт казанцев. Финский специалист покинул команду по семейным обстоятельствам.

Мойсанен работал в Казани с 2013 по 2018 год и вернулся в команду перед началом сезона 2019/20 — вместе с «Ак Барсом» тренер стал обладателем Кубка Гагарина-2018.

— «Ак Барс» выражает благодарность тренеру и желает удачи в дальнейшей карьере, — написано в заявлении казанцев.

Дополнительная информация

https://www.ak-bars.ru/news/17752.html

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