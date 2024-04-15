Плющев: «Металлург» и «Локомотив» своей игрой доказали, что заслуживают финала"

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о финальной серии плей-офф КХЛ-2023/24 между «Металлургом» и «Локомотивом».

«Магнитка» победила «Автомобилист» в семи матчах полуфинальной серии со счетом 4-3. «Локомотив» обыграл «Трактор» — 4-0.

«Перед началом плей-офф не все ожидали увидеть эту пару в финале. Но и те, и другие своей игрой доказали, что заслуживают финала», — сказал Плющев «СЭ».

Финальная серия плей-офф КХЛ стартует 18 апреля в Магнитогорске.