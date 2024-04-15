«Металлург» — «Автомобилист»: видеообзор седьмого матча серии Кубка Гагарина

«Металлург» дома обыграл «Автомобилист» в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 3:2.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на Youtube-канале КХЛ.

«Металлург» победил «Автомобилист» в серии со счетом 4-3. Магнитогорский клуб вышел в финал Кубка Гагарина и сыграет с «Локомотивом».

Финальная серия плей-офф КХЛ стартует 18 апреля в Магнитогорске.