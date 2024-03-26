Тренер Уваев назвал причины поражения СКА от «Автомобилиста» в серии Кубка Гагарина

Российский тренер Вячеслав Уваев поделился мнением о победе «Автомобилиста» в серии со СКА во втором раунде Кубка Гагарина.

«Думаю, что ключевой отрезок пятого матча, когда СКА повел в две шайбы и практически тут же на первой минуте периода пропустил. Конечно, это непозволительно, когда хочешь сократить разрыв в серии. СКА сгубила игра в обороне. Ошибки были как позиционные, так и индивидуальные. Команда высокого уровня не должна позволять себе такое. Плюс, наверное, первые игры, которые были в Санкт-Петербурге, уже предопределили сам ход серии», — цитирует Уваева Metaratings.ru.

«Автомобилист» победил СКА в серии до четырех побед со счетом 4-1. Клуб из Екатеринбурга встретится в полуфинале плей-офф КХЛ с победителем в паре «Спартак» — «Металлург».