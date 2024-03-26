Воробьев: «Очень рад выходу «Автомобилиста» и «Трактора» в полуфинал Кубка Гагарина»

Защитник «Автомобилиста» Кирилл Воробьев поделился мнением о выходе в полуфинал Кубка Гагарина екатеринбургского клуба и «Трактора».

«Очень рад тому, что уральские команды — Челябинск и мы прошли дальше. Думаю, это большой шаг для свердловского хоккея. Все серии боевые. Челябинск проявил невероятный характер, победив «Динамо» с таким счетом в серии», — приводит слова Воробьева Metaratings.ru.

Во втором раунде Кубка Гагарина «Автомобилист» в пятиматчевой серии обыграл СКА (4-1). «Трактор» выбил «Динамо» в четырех играх (4-0).

В текущем плей-офф 29-летний Воробьев сыграл 9 матчей, в которых не отметился результативными действиями.