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Сегодня, 17:49

Тренер «Трактора» Заварухин о Робинсоне: «Он добавил по сравнению с регулярным чемпионатом»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин высказался об игре нападающего клуба Чарльза Робинсона в матчах серии первого раунда Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым» (4-2).

В пяти проведенных встречах с уфимской командой 32-летний американец забросил три шайбы. Всего на счету хоккеиста 18 (13+5) набранных очков в сезоне-2023/24.

— За счет чего Бадди Робинсон преобразился в плей-офф?

— Он добавил по сравнению с регулярным чемпионатом. Видимо, у канадцев это в крови, плей-офф для них — более важный момент, чем регулярный чемпионат. Ребята молодцы, отдаются по полной. Выделять никого не будем. У нас командная игра, мы побеждаем именно командой. 

— В этой серии самый большой разбег по пройденной дистанции. У «Салавата» — 72 километра, у вас 65. В регулярке было поровну. Физическая форма «Трактора» — ваша тактика или есть другие причины?

— Мы играли так, как позволял нам соперник. Вы видели, как в третьем периоде мы резко добавили. Здесь ничего такого нет. Конечно, мы подстраиваемся под того соперника, который против нас играет. Если там хорошие ребята, готовые двигаться всю игру, пускай двигаются. Но КПД — 4-2 в серии.

— Виктор Козлов сказал, что у «Салавата» была одна из лучших игр. Согласны?

— Все игры были тяжелыми. Сегодня третий период у нас хороший выдался. Не выделю какую-то игру. Тяжело вспомнить. Где-то мы сильнее были, где-то соперник. Конечно, в большинстве встреч они играли первым номером. Но мы за счет правильных действий, правильной тактики сделали счет 4:2.

«Трактор» одержал четвертую победу в серии (4-2) и вышел во второй раунд Кубка Гагарина. «Салават Юлаев» вылетел из плей-офф КХЛ.

После завершения первого раунда Кубка Гагарина произойдет перепосев команд, по итогам которого «Трактор» узнает своего соперника.

КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Трактор
Кубок Гагарина
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
1/4 финала конференции Счет в серии
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
3 - 2
1. Металлург Мг - Амур
2 - 1
2. Металлург Мг - Амур
2 - 3
3. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4. Амур - Металлург Мг
5 - 2
5. Металлург Мг - Амур
3 - 1
6. Амур - Металлург Мг
0 - 0
3 - 2
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 1
1. СКА - Торпедо
2 - 5
2. СКА - Торпедо
3 - 2
3. Торпедо - СКА
2 - 5
4. Торпедо - СКА
1 - 4
5. СКА - Торпедо
3 - 0
4 - 1
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
3 - 1
1. Динамо М - Динамо Мн
4 - 1
2. Динамо М - Динамо Мн
4 - 3
3. Динамо Мн - Динамо М
3 - 1
4. Динамо Мн - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
3 - 1
Авангард - Лада
Авангард - Лада
4 - 1
1. Авангард - Лада
5 - 1
2. Авангард - Лада
3 - 2
3. Лада - Авангард
1 - 3
4. Лада - Авангард
4 - 1
5. Авангард - Лада
4 - 0
4 - 1
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
4 - 1
1. Спартак - Северсталь
3 - 2
2. Спартак - Северсталь
1 - 2
3. Северсталь - Спартак
3 - 7
4. Северсталь - Спартак
4 - 5
5. Спартак - Северсталь
5 - 1
4 - 1
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
4 - 1
1. Локомотив - ЦСКА
0 - 4
2. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - Локомотив
2 - 3
4. ЦСКА - Локомотив
1 - 2
5. Локомотив - ЦСКА
6 - 3
4 - 1
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
1 - 4
1. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
2. Ак Барс - Автомобилист
0 - 4
3. Автомобилист - Ак Барс
3 - 1
4. Автомобилист - Ак Барс
0 - 5
5. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
1 - 4
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Трактор
2 - 3
2. Сал. Юлаев - Трактор
4 - 1
3. Трактор - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 3
5. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
6. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
2 - 4
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11.03
10.03 14:30
Трактор – Сал. Юлаев
 4 : 2
10.03 17:00
Динамо М – Динамо Мн
 - : -
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