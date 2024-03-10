Тренер «Трактора» Заварухин о Робинсоне: «Он добавил по сравнению с регулярным чемпионатом»

Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин высказался об игре нападающего клуба Чарльза Робинсона в матчах серии первого раунда Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым» (4-2).

В пяти проведенных встречах с уфимской командой 32-летний американец забросил три шайбы. Всего на счету хоккеиста 18 (13+5) набранных очков в сезоне-2023/24.

— За счет чего Бадди Робинсон преобразился в плей-офф?

— Он добавил по сравнению с регулярным чемпионатом. Видимо, у канадцев это в крови, плей-офф для них — более важный момент, чем регулярный чемпионат. Ребята молодцы, отдаются по полной. Выделять никого не будем. У нас командная игра, мы побеждаем именно командой.

— В этой серии самый большой разбег по пройденной дистанции. У «Салавата» — 72 километра, у вас 65. В регулярке было поровну. Физическая форма «Трактора» — ваша тактика или есть другие причины?

— Мы играли так, как позволял нам соперник. Вы видели, как в третьем периоде мы резко добавили. Здесь ничего такого нет. Конечно, мы подстраиваемся под того соперника, который против нас играет. Если там хорошие ребята, готовые двигаться всю игру, пускай двигаются. Но КПД — 4-2 в серии.

— Виктор Козлов сказал, что у «Салавата» была одна из лучших игр. Согласны?

— Все игры были тяжелыми. Сегодня третий период у нас хороший выдался. Не выделю какую-то игру. Тяжело вспомнить. Где-то мы сильнее были, где-то соперник. Конечно, в большинстве встреч они играли первым номером. Но мы за счет правильных действий, правильной тактики сделали счет 4:2.

«Трактор» одержал четвертую победу в серии (4-2) и вышел во второй раунд Кубка Гагарина. «Салават Юлаев» вылетел из плей-офф КХЛ.

После завершения первого раунда Кубка Гагарина произойдет перепосев команд, по итогам которого «Трактор» узнает своего соперника.