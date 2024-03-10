Плющев назвал логичной победу «Трактора» в серии с «Салаватом Юлаевым»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Трактора» над «Салаватом Юлаевым» в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 4:2.

«Играли практически равные команды, которые большую часть времени в календаре находились рядышком. Сегодня смог победу одержать «Трактор» и вполне заслуженно. Заслуженно, потому, что нельзя пропускать на первых минутах двух периодов шайбы, которые совершенно не обязательны.

После второй пропущенной «Салавату» нужно было делать выводы, а не пропускать в начале третьего периода. Поэтому психологически у «Трактора» было преимущество. Тем более родная площадка помогала, и болельщики гнали. Ну и все закончилось логично», — сказал Плющев корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

«Трактор» одержал четвертую победу в серии (4-2) и вышел во второй раунд Кубка Гагарина. «Салават Юлаев» вылетел из плей-офф КХЛ.

После завершения первого раунда Кубка Гагарина произойдет перепосев команд, по итогам которого «Трактор» узнает своего соперника.