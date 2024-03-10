«Трактор» — «Салават Юлаев»: видеообзор матча Кубка Гагарина

«Трактор» и «Салават Юлаев» встретились в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

Игра проходила в Челябинске 10 марта и завершилась победой хозяев — 4:2.

Видео лучших моментов матча «Трактор» — «Салават Юлаев» опубликовано на Youtube-канале КХЛ.

«Трактор» одержал четвертую победу в серии (4-2) и вышел во второй раунд Кубка Гагарина. «Салават Юлаев» вылетел из плей-офф КХЛ.