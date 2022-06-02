Купер: «Я ставлю «Рейнджерс» максимальную оценку за их игру»

Главный тренер «Тампа» Джон Купер прокомментировал поражение от «Рейнджерс» в первом матче 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счетом 6:2.

«Возможно, мы немного устали, потому что какое-то время не играли, — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ. — Но это не оправдание с нашей стороны. Я ставлю «Рейнджерс» максимальную оценку за их игру. Мы попытаемся сделать некоторые изменения и вернемся через два дня».

Вторая игра в серии состоится 4 июня и также пройдет на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Начало — 3.00 (мск).