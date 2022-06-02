«Металлург» и Николай Голдобин заключили новый контракт

«Металлург» и нападающий Николай Голдобин заключили новый контракт. Соглашение рассчитано до конца сезона 2022/23, сообщает пресс-служба команды.

В составе «Магнитки» форвард играет с сезона 2020/21. По ходу регулярного чемпионата КХЛ Голдобин стал лидером команды по набранным баллам и вошел в тройку лучших по забитым шайбам, передачам и показателю полезности.

В плей-офф форвард провел 23 игры, набрал 18 (8+10) баллов при показателе полезности «+8». По ходу розыгрыша Кубка Гагарина Голдобин стал четвертым снайпером плей-офф.