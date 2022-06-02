«Спартак» переподпишет контракт с Локтионовым на три года

По информации «СЭ», «Спартак» переподпишет контракт с форвардом Андреем Локтионовым на новых условиях. Срок соглашения составит три года.

Действующий контракт хоккеиста с красно-белыми заканчивался после сезона-2022/23.

В составе «Спартака» форвард играет с августа 2021 года. В сезоне-2021/22 КХЛ 32-летний хоккеист провел 31 игру, забил 8 шайб и сделал 8 голевых передач, набрав 16 очков. В плей-офф Локтионов провел 5 матчей, набрав 3 очка (2+1).