Тренер Козлов о работе с певицей Назимой на Матче звезд КХЛ: «Моя дочка позавидовала»

Главный тренер «Салавата Юлаева» и команды дивизиона Чернышева Виктор Козлов ответил на вопросы журналистов после Матча звезд КХЛ. На играх и мастер-шоу специалисту помогала певица Назима.

— Вы получили удовольствие от мероприятия?

— Конечно. Ребята забивали красивые голы, вратари делали крутые сейвы. Все — класс!

— Была задумка самому выйти на лед и исполнить, возможно, буллит?

— Нет, коньков не было с собой. Но и с ними бы тоже не вышел. Это шоу игроков, мастеров. Сейчас у меня другая стезя.

— Какое самое яркое впечатление за два дня?

— Их много. Красивые голы, шоу, представление. Есть, что вспомнить.

— Ваши дети знают исполнителей, которые помогали на Матче звезд тренерам: ST, Назима, Слэйм, Анет Сай?

— Да, конечно. Моя дочка позавидовала, попросила сделать фотографию с моей помощницей.

— Вы бы сами кого позвали?

— Честно, озадачили таким вопросом. Из артистов? Тяжело сказать. Музыку я предпочитаю разных жанров. Главное, чтобы она была хорошая.

— О чем общались на лавке с помощницей?

— Она переживала, ей сильно хотелось выиграть. Сильно переживала за ребят, восхищалась игрой вратарей и голами. Думаю, она тоже получила большое удовольствие.

— Сегодня вы впервые встретились с тренером Сергеем Федоровым — вашим давним партнером. Как впечатления?

— Теплые, классные. Думаю, матч понравился зрителям: много ярких голов, хорошие сейвы от всех вратарей. Получилось интересно.

Сборная дивизиона Чернышева под руководством Козлова заняла четвертое место на Матче звезд КХЛ. В матче за третье место команда уступила дивизиону Тарасова (10:11 Б).