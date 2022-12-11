Сборная дивизиона Тарасова заняла третье место в Матче звезд КХЛ-2022

Сборная дивизиона Тарасова обыграла сборную дивизиона Чернышева в матче за третье место в рамках Матча звезд КХЛ-2022 — 11:10 Б.

В составе дивизиона Тарасова отличились Виталий Пинчук, Дмитрий Рашевский, Брэндон Ип, Робин Пресс, а также Иван Демидов и Максим Шалунов, оформившие хет-трики. Победный буллит на счету Ивана Демидова.

Среди хоккеистов, представляющих дивизион Чернышева, шайбы забросили Джереми Бракко, Александр Хмелевский, Александр Шаров, Владимир Конов, а также Сергей Толчинский, Либор Шулак и Тревор Мерфи, которые оформили дубли в этой встрече.

Матч звезд КХЛ-2022 проходит с 10 по 11 декабря.