Защитник «Авангарда» Береглазов рассказал, какого рэпера пригласил бы на Матч звезд КХЛ

Защитник омского «Авангарда» и команды дивизиона Чернышева Алексей Береглазов назвал «СЭ» музыкального исполнителя, которого пригласил бы на Матч звезд КХЛ.

— Вам, как магнитогорцу, приятно, что Матч звезд КХЛ прошел в Челябинской области?

— Да, мне все понравилось. Дом рядом. Часто бываем в Челябинске на играх. Все понравилось. Несколько друзей смогли приехать, но не так много.

— Вы заняли четвертое место на Матче звезд. Что думаете о таком результате?

— Выигрывать всегда хорошо, но это не касается двух прошедших дней. Мы отдыхаем, получаем удовольствие, стараемся показать красивый хоккей для зрителей.

— Тренерам сегодня помогали известные рэп-исполнители. Кого бы вы позвали из звезд эстрады?

— Даже не задумывался об этом. Наверное, Басту. Слушаю иногда его треки.