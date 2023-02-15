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Сегодня, 17:30

Тренер Рябыкин прокомментировал увольнение из «Металлурга»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Тренер Дмитрий Рябыкин в интервью «СЭ» ответил на вопросы об отставке из магнитогорского «Металлурга». Специалиста, который отвечал за игру в обороне, уволили 4 февраля.

— Как вы узнали, что больше не работаете в «Металлурге»?

— После выезда команда получила выходной. Сергей Ласьков и Сергей Гомоляко собрали хоккеистов и о чем-то разговаривали. На следующий день мне сказали, что меня уволили.

— Разговор проходил без тренеров?

— Да.

— Он и стал для вас определяющим?

— Думаю, да. Этот разговор точно стал одним из факторов.

— Вам объяснили причины увольнения?

— Нет. Никаких объяснений. Просто сказали, что принято такое решение. Я особо не вдавался в подробности. Все причины лежат на поверхности.

— Не для всех.

— Я бы не хотел все выносить в публичное поле. Просто не все хоккеисты хотели принимать правила и требования о том, как надо играть в обороне.

— Вам не получилось в полной мере найти контакт с игроками «Металлурга»?

— Не сказал бы. Контакт я нашел, просто некоторые люди не хотели заставлять себя работать больше, чем нужно было. Чтобы расти, надо работать, а не заниматься ерундой. Они работали по одним схемам, а я пришел и предложил другие. Кому-то мои требования понравились, и они их сразу приняли. Кто-то пытался настаивать на своем. Но если требования дают результат, почему от них надо отказываться?

— Не думаете, что вы перегрузили игроков информацией?

— Понимаю, информации было много. Мы много разбирали видео. Не всегда это нравится, когда свободное время тратишь еще и на разбор видео. Но в дальнейшем это дает положительный результат. А так как все игроки — профессионалы, они должны это понимать.

Рябыкин работал в «Металлурге» с октября 2022 года.

Дмитрий Рябыкин. «Некоторые не хотели работать больше, чем было нужно». Тренер Рябыкин — о двух увольнениях за сезон

Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Дмитрий Рябыкин
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