Крикунов рассказал, какие команды ожидает увидеть в финале Кубка Гагарина
Бывший главный тренер сборных России и Казахстана Владимир Крикунов рассказал, какие команды ожидает увидеть в финале Кубка Гагарина сезона-2022/23.
«Не думаю, что ЦСКА или СКА вылетят в первом раунде. Какую тут сенсацию можно ждать? Одну сенсацию можно ждать, что СКА где-то оступится. Это будет сенсацией, потому что они настолько уверенно идут по чемпионату, что и сомнений нет в том, что они должны выиграть Кубок Гагарина. У них и скамейка длинная и состав приличный. От других тяжело чего-то ждать. Думаю, финал будет между СКА и «Ак Барсом», — приводит слова Крикунова Legalbet.
В 64 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА набрал 97 очков и занимает первое место в Западной конференции.
Раунд плей-офф Кубка Гагарина стартует 1 марта.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|64
|46
|18
|97
|2
|Торпедо
|63
|41
|22
|87
|3
|Локомотив
|64
|39
|25
|86
|4
|ЦСКА
|62
|39
|23
|86
|5
|Динамо М
|63
|36
|27
|82
|6
|Витязь
|63
|32
|31
|72
|7
|Северсталь
|63
|27
|36
|67
|8
|Динамо Мн
|64
|25
|39
|63
|9
|Спартак
|63
|26
|37
|60
|10
|Куньлунь
|63
|21
|42
|48
|11
|Сочи
|62
|8
|54
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|63
|37
|26
|83
|2
|Сибирь
|63
|36
|27
|79
|3
|Металлург
|62
|33
|29
|77
|4
|Автомобилист
|62
|34
|28
|77
|5
|Авангард
|62
|35
|27
|77
|6
|Сал. Юлаев
|63
|34
|29
|77
|7
|Адмирал
|63
|31
|32
|71
|8
|Амур
|63
|29
|34
|67
|9
|Нефтехимик
|63
|30
|33
|65
|10
|Трактор
|63
|27
|36
|64
|11
|Барыс
|63
|26
|37
|59
|15.02
|16:30
|
Авангард – Сал. Юлаев
|- : -
|15.02
|16:30
|
Барыс – Динамо Мн
|- : -
|15.02
|17:00
|
Металлург – Нефтехимик
|- : -
|15.02
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -