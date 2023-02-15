Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:49

Крикунов рассказал, какие команды ожидает увидеть в финале Кубка Гагарина

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший главный тренер сборных России и Казахстана Владимир Крикунов рассказал, какие команды ожидает увидеть в финале Кубка Гагарина сезона-2022/23.

«Не думаю, что ЦСКА или СКА вылетят в первом раунде. Какую тут сенсацию можно ждать? Одну сенсацию можно ждать, что СКА где-то оступится. Это будет сенсацией, потому что они настолько уверенно идут по чемпионату, что и сомнений нет в том, что они должны выиграть Кубок Гагарина. У них и скамейка длинная и состав приличный. От других тяжело чего-то ждать. Думаю, финал будет между СКА и «Ак Барсом», — приводит слова Крикунова Legalbet.

В 64 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА набрал 97 очков и занимает первое место в Западной конференции.

Раунд плей-офф Кубка Гагарина стартует 1 марта.

Источник: https://legalbet.ru/news/krikunov-rasskazal-kakie-komandi-sigrayut-v-finale/
Хоккей
КХЛ
Владимир Крикунов
0
Читайте также
Костомаров в сознании и пытается говорить. Но ему могут потребоваться другие операции?
Болт потерял 12 миллионов в результате аферы на родине. Виновный найден, но сможет ли он расплатиться с Усэйном?
Советник Пушилина Гагин: ВСУ расстреляли под Угледаром группу медиков
Состояние фигуриста Романа Костомарова резко ухудшилось
Посольство РФ подтвердило запрет на заход 69 российских судов в порты Бангладеш
Херш: Байден из-за страха перенес подрыв «Северных потоков» с июня на сентябрь 2022 года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вайсфельд: «Кудашову не надо сейчас подписывать новый контракт с «Динамо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 64 46 18 97
2 Торпедо 63 41 22 87
3 Локомотив 64 39 25 86
4 ЦСКА 62 39 23 86
5 Динамо М 63 36 27 82
6 Витязь 63 32 31 72
7 Северсталь 63 27 36 67
8 Динамо Мн 64 25 39 63
9 Спартак 63 26 37 60
10 Куньлунь 63 21 42 48
11 Сочи 62 8 54 25
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 63 37 26 83
2 Сибирь 63 36 27 79
3 Металлург 62 33 29 77
4 Автомобилист 62 34 28 77
5 Авангард 62 35 27 77
6 Сал. Юлаев 63 34 29 77
7 Адмирал 63 31 32 71
8 Амур 63 29 34 67
9 Нефтехимик 63 30 33 65
10 Трактор 63 27 36 64
11 Барыс 63 26 37 59
Результаты / календарь
3.02
4.02
5.02
7.02
9.02
10.02
11.02
12.02
13.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
15.02 16:30
Авангард – Сал. Юлаев
 - : -
15.02 16:30
Барыс – Динамо Мн
 - : -
15.02 17:00
Металлург – Нефтехимик
 - : -
15.02 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости