Тренер «Нефтехимика» Леонтьев: «У нас масса неиспользованных возможностей, а «Ак Барс» здорово отыграл свои моменты»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев высказался о поражении от «Ак Барса» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (0:4).

«Соперник здорово использовал свои возможности и большинство хорошо реализовал. У нас не получалось забить гол, а этого очень не хватало, чтобы остаться в игре. У нас масса неиспользованных возможностей, а казанцы здорово отыграли свои моменты. Сегодня в меньшинстве мы пытались контратаковать, забить гол, отыграться, поэтому такие дела сегодня были. В принципе это были не системные ошибки, а так мы работаем. Надеюсь, что донесем до ребят где и как нужно улучшить игру в меньшинстве», — приводит пресс-служба клуба слова тренера.

«Нефтехимик» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 36 очков за 38 матчей. Команда Леонтьева потерпела пятое поражение подряд в КХЛ. 5 декабря клуб из Нижнекамска на выезде сыграет против «Трактора». Начало матча — в 17.00 по московскому времени.