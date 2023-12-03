КХЛ: «Трактор» — ЦСКА, «Металлург» — СКА. Расписание матчей 3 декабря
Матчи ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
3 декабря, воскресенье
10:00 (мск). «Адмирал» — «Динамо» Минск
15:00. «Трактор» — ЦСКА
15:00. «Металлург» — СКА
17:00. «Торпедо» — «Динамо» Москва
17:00. «Северсталь» — «Барыс
17:30. «Ак Барс» — «Нефтехимик»
17:30. «Сочи» — «Локомотив»
Календарь всех матчей сезона-2023/24 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|38
|25
|13
|54
|2
|Авангард
|36
|24
|12
|51
|3
|Лада
|39
|20
|19
|48
|4
|Сал. Юлаев
|37
|23
|14
|47
|5
|Ак Барс
|37
|22
|15
|46
|6
|Трактор
|37
|19
|18
|42
|7
|Автомобилист
|39
|19
|20
|42
|8
|Сибирь
|39
|17
|22
|41
|9
|Амур
|37
|15
|22
|37
|10
|Нефтехимик
|37
|14
|23
|36
|11
|Адмирал
|35
|11
|24
|29
|12
|Барыс
|37
|11
|26
|29
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|37
|25
|12
|53
|2
|Спартак
|39
|24
|15
|52
|3
|Локомотив
|36
|23
|13
|49
|4
|СКА
|36
|23
|13
|46
|5
|Торпедо
|37
|21
|16
|45
|6
|ЦСКА
|36
|20
|16
|42
|7
|Северсталь
|36
|16
|20
|37
|8
|Динамо Мн
|36
|15
|21
|34
|9
|Куньлунь РС
|40
|14
|26
|33
|10
|Витязь
|38
|13
|25
|31
|11
|Сочи
|37
|14
|23
|30
Результаты / календарь
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26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
19.12
|3.12
|10:00
|
Адмирал – Динамо Мн
|- : -
|3.12
|15:00
|
Металлург Мг – СКА
|- : -
|3.12
|15:00
|
Трактор – ЦСКА
|- : -
|3.12
|17:00
|
Северсталь – Барыс
|- : -
|3.12
|17:00
|
Торпедо – Динамо М
|- : -
|3.12
|17:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|3.12
|17:30
|
Ак Барс – Нефтехимик
|- : -
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