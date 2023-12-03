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Сегодня, 23:38

Нападающий «Металлурга» Михайлис прокомментировал поражение от СКА

Алина Савинова
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Нападающий «Металлурга» Никита Михайлис высказался о прервавшейся победной серии магнитогорцев.

3 декабря клуб из Магнитогорска уступил СКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (2:3Б), а ранее потерпел поражение от «Барыса» (2:5).

«Нормально отреагировали, чуть проспали начало. Когда пропускаешь в меньшинстве, со счета 0:2 тяжело отыгрываться. Ничего страшного, сегодня вышли, была хорошая игра с хорошей энергией, могли где-то в большинстве забивать. Ничего, будем улучшать», — приводит Metaratings.ru.

Также игрок ответил, в чем заключается секрет успеха «Металлурга» в текущем сезоне КХЛ.

«Это командная работа, полная самоотдача, игра друг на друга», — добавил он.

«Металлург» с 55 очками после 39 игр продолжает лидировать на «Востоке». 5 декабря команда дома сыграет против ЦСКА.

Источник: https://metaratings.ru/news/forvard-metallurga-mikhailis-prokommentiroval-porazhenie-ot-ska-v-matche-kkhl-311723/
Никита Михайлис
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
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1 Металлург Мг 39 25 14 55
2 Авангард 36 24 12 51
3 Ак Барс 38 23 15 48
4 Лада 39 20 19 48
5 Сал. Юлаев 37 23 14 47
6 Трактор 38 20 18 44
7 Автомобилист 39 19 20 42
8 Сибирь 39 17 22 41
9 Амур 37 15 22 37
10 Нефтехимик 38 14 24 36
11 Барыс 38 12 26 31
12 Адмирал 36 11 25 29
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 38 25 13 53
2 Спартак 39 24 15 52
3 Локомотив 37 24 13 51
4 СКА 37 24 13 48
5 Торпедо 38 22 16 47
6 ЦСКА 37 20 17 42
7 Северсталь 37 16 21 38
8 Динамо Мн 37 16 21 36
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