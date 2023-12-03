Нападающий «Металлурга» Михайлис прокомментировал поражение от СКА

Нападающий «Металлурга» Никита Михайлис высказался о прервавшейся победной серии магнитогорцев.

3 декабря клуб из Магнитогорска уступил СКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (2:3Б), а ранее потерпел поражение от «Барыса» (2:5).

«Нормально отреагировали, чуть проспали начало. Когда пропускаешь в меньшинстве, со счета 0:2 тяжело отыгрываться. Ничего страшного, сегодня вышли, была хорошая игра с хорошей энергией, могли где-то в большинстве забивать. Ничего, будем улучшать», — приводит Metaratings.ru.

Также игрок ответил, в чем заключается секрет успеха «Металлурга» в текущем сезоне КХЛ.

«Это командная работа, полная самоотдача, игра друг на друга», — добавил он.

«Металлург» с 55 очками после 39 игр продолжает лидировать на «Востоке». 5 декабря команда дома сыграет против ЦСКА.