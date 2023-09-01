Тренер ЦСКА Федоров: «Федотов сыграл хорошо, пропустив год карьеры»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров после поражения от «Ак Барса» (2:5) в первом матче регулярного сезона КХЛ высказался о ситуации вокруг голкипера армейцев Ивана Федотова.

«Ситуация с Федотовым? Для меня давно не было такого стресса, я был в курсе всех событий – и в плане юридических аспектов, и в плане принятых решений, которые были оглашены в прессе.

Мне Иван понравился – пропустив год профессиональной карьеры, он сыграл хорошо. Я знаю, где бы он был, если бы не пропустил сезон. Но имеем то, что имеем», – приводит слова Федорова официальный сайт КХЛ.

26-летний голкипер сыграл за ЦСКА, несмотря на запрет ФХР и дисквалификацию, которую на него наложила Международная федерация хоккея.

В августе ИИХФ установила, что Федотов нарушил контракт с «Филадельфией», и приняла решение наложить на ЦСКА запрет на международные трансферы сроком на сезон. Сам Федотов получил дисквалификацию на 4 месяца с 1 сентября – даты первого матча ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24.