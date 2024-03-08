Тренер «Автомобилиста» Заварухин назвал правильным решение КХЛ ввести перекрестный плей-офф: «Не все вариться в этой каше»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин после победы в серии первого раунда Кубка Гагарина над «Ак Барсом» (4-1) прокомментировал введение в КХЛ перекрестного плей-офф.

С текущего сезона во втором раунде команды Восточной конференции будут играть против команд из Западной конференции.

«Да Коста? Все здоровые, живые ребята вышли на лед. Здорово отыграли, даже парни, у которых первая игра была на эмоциях, при желании нейтрализовали соперника. Я не говорил бы, что Аликин выиграл дуэль. Здорово сыграл вратарь, и вся команда здорово сыграла, за исключением одной встречи, когда соперник полез на пятак. Он психологически устойчиво провел эти матчи.

После четвертой игры ситуация напомнила мне серию, когда я был в «Сибири» и мы проиграли как раз «Автомобилисту». Ничего не получалось, соперник был быстрее. Но успокоили ребят, показали им нюансы, чтобы более спокойно действовать, рационально.

Лига правильно сделала, что ввела перекрестный плей-офф, не все вариться в этой каше. Пока не думали еще, с кем будем играть, все мысли были об «Ак Барсе». В любом случае с сильными командами будем», — сказал Заварухин.

«Автомобилист» вышел во второй раунд Кубка Гагарина второй раз в своей истории. Ранее это произошло в 2019 году, когда екатеринбуржцы обыграли «Трактор» со счетом 4-0.