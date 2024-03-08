Тренер «Автомобилиста» Заварухин назвал правильным решение КХЛ ввести перекрестный плей-офф: «Не все вариться в этой каше»
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин после победы в серии первого раунда Кубка Гагарина над «Ак Барсом» (4-1) прокомментировал введение в КХЛ перекрестного плей-офф.
С текущего сезона во втором раунде команды Восточной конференции будут играть против команд из Западной конференции.
«Да Коста? Все здоровые, живые ребята вышли на лед. Здорово отыграли, даже парни, у которых первая игра была на эмоциях, при желании нейтрализовали соперника. Я не говорил бы, что Аликин выиграл дуэль. Здорово сыграл вратарь, и вся команда здорово сыграла, за исключением одной встречи, когда соперник полез на пятак. Он психологически устойчиво провел эти матчи.
После четвертой игры ситуация напомнила мне серию, когда я был в «Сибири» и мы проиграли как раз «Автомобилисту». Ничего не получалось, соперник был быстрее. Но успокоили ребят, показали им нюансы, чтобы более спокойно действовать, рационально.
Лига правильно сделала, что ввела перекрестный плей-офф, не все вариться в этой каше. Пока не думали еще, с кем будем играть, все мысли были об «Ак Барсе». В любом случае с сильными командами будем», — сказал Заварухин.
«Автомобилист» вышел во второй раунд Кубка Гагарина второй раз в своей истории. Ранее это произошло в 2019 году, когда екатеринбуржцы обыграли «Трактор» со счетом 4-0.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Амур
|2 - 2
|
СКА - Торпедо
|3 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|3 - 1
|
Авангард - Лада
|3 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 3
|8.03
|14:30
|
Сал. Юлаев – Трактор
|1 : 2
|8.03
|17:00
|
Динамо Мн – Динамо М
|2 : 3 ОТ
|8.03
|17:00
|
Локомотив – ЦСКА
|6 : 3
|8.03
|17:00
|
Ак Барс – Автомобилист
|1 : 2
|8.03
|17:00
|
Спартак – Северсталь
|5 : 1