Нападающий ЦСКА Константин Окулов — о поражении от «Локомотива»: «Плей-офф не прощает ошибок»
Нападающий ЦСКА Константин Окулов прокомментировал «СЭ» поражение от «Локомотива» (3:6) в пятом матче первого раунда Кубка Гагарина.
Армейцы вылетели из плей-офф, уступив ярославцам со счетом 1-4 в серии.
— Почему сегодня не получилось переломить ход матча?
— Допускали простые ошибки, за которые нас быстро наказали. Плей-офф не прощает ошибок. Соперник заслуженно выиграл.
— Больше физических или же эмоциональных сил было затрачено в этом матче?
— Дело не в усталости, без разницы, с кем играешь. Все просто: кто-то допускает ошибки, не реализуя свои моменты. Мы проиграли эту серию, и тут ничего не ответишь. Одни двигаются вперед, а мы, как говорится, едем отдыхать, — сказал Окулов «СЭ».
Второй раз в истории КХЛ финалисты прошлого сезона не прошли дальше первого раунда плей-офф.
В сезоне 2013/2014 «Трактор» не вышел в плей-офф, а московское «Динамо» проиграло в первом раунде «Локомотиву».
В сезоне 2023/2024 «Ак Барс» уступил «Автомобилисту», а ЦСКА — «Локомотиву».
(Анна Бирюкова)
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Металлург Мг - Амур
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СКА - Торпедо
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Динамо М - Динамо Мн
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Авангард - Лада
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|
Спартак - Северсталь
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|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 3
|8.03
|14:30
|
Сал. Юлаев – Трактор
|1 : 2
|8.03
|17:00
|
Динамо Мн – Динамо М
|2 : 3 ОТ
|8.03
|17:00
|
Локомотив – ЦСКА
|6 : 3
|8.03
|17:00
|
Ак Барс – Автомобилист
|1 : 2
|8.03
|17:00
|
Спартак – Северсталь
|5 : 1