Нападающий ЦСКА Константин Окулов — о поражении от «Локомотива»: «Плей-офф не прощает ошибок»

Нападающий ЦСКА Константин Окулов прокомментировал «СЭ» поражение от «Локомотива» (3:6) в пятом матче первого раунда Кубка Гагарина.

Армейцы вылетели из плей-офф, уступив ярославцам со счетом 1-4 в серии.

— Почему сегодня не получилось переломить ход матча?

— Допускали простые ошибки, за которые нас быстро наказали. Плей-офф не прощает ошибок. Соперник заслуженно выиграл.

— Больше физических или же эмоциональных сил было затрачено в этом матче?

— Дело не в усталости, без разницы, с кем играешь. Все просто: кто-то допускает ошибки, не реализуя свои моменты. Мы проиграли эту серию, и тут ничего не ответишь. Одни двигаются вперед, а мы, как говорится, едем отдыхать, — сказал Окулов «СЭ».

Второй раз в истории КХЛ финалисты прошлого сезона не прошли дальше первого раунда плей-офф.

В сезоне 2013/2014 «Трактор» не вышел в плей-офф, а московское «Динамо» проиграло в первом раунде «Локомотиву».

В сезоне 2023/2024 «Ак Барс» уступил «Автомобилисту», а ЦСКА — «Локомотиву».

(Анна Бирюкова)