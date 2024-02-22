«Трактор» и «Витязь» в четверг, 22 февраля, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет на ледовой арене «Трактор» им. В. Белоусова в Челябинске. Начало — 17.00 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport, а также на платформе KHL Prime. Ключевые события игры «Трактор» — «Витязь» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Трактор» набрал 74 очка и занимает 6-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Витязя» 47 баллов, команда находится на 11-м месте Западной конференции.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

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