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Сегодня, 14:30

«Трактор» — «Салават Юлаев»: смотреть трансляцию матча плей-офф КХЛ

«Трактор» сыграет с «Салаватом Юлаевым» в первом раунде плей-офф КХЛ 4 марта
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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«Трактор» — «Салават Юлаев».
Фото ХК «Салават Юлаев»

«Трактор» и «Салават Юлаев» встретятся в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ в понедельник, 4 марта. Игра пройдет на ледовой арене «Трактор» им. В. Белоусова в Челябинске. Начало — в 17.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Трактор» — «Салават Юлаев» можно следить в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал КХЛ ТВ и официальный сайт КХЛ. Матчи Кубка Гагарина сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей первого раунда Кубка Гагарина.

Первая игра серии завершилась со счетом 3:2 в пользу челябинской команды. «Салават Юлаев» дома победил «Трактор» во втором матче первого раунда Кубка Гагарина — 4:1. «Салават Юлаев» сравнял счет в серии — 1-1.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Трактор
Кубок Гагарина
0
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Положение команд
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Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
1/4 финала конференции Счет в серии
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
1 - 1
1. Металлург Мг - Амур
2 - 1
2. Металлург Мг - Амур
2 - 3
3. Амур - Металлург Мг
0 - 0
4. Амур - Металлург Мг
0 - 0
5. Металлург Мг - Амур
0 - 0
1 - 1
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
1 - 1
1. СКА - Торпедо
2 - 5
2. СКА - Торпедо
3 - 2
3. Торпедо - СКА
0 - 0
4. Торпедо - СКА
0 - 0
5. СКА - Торпедо
0 - 0
1 - 1
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
1 - 0
1. Динамо М - Динамо Мн
4 - 1
2. Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
3. Динамо Мн - Динамо М
0 - 0
4. Динамо Мн - Динамо М
0 - 0
1 - 0
Авангард - Лада
Авангард - Лада
2 - 0
1. Авангард - Лада
5 - 1
2. Авангард - Лада
3 - 2
3. Лада - Авангард
0 - 0
4. Лада - Авангард
0 - 0
2 - 0
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
1 - 1
1. Локомотив - ЦСКА
0 - 4
2. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
4. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
5. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
1 - 1
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
0 - 2
1. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
2. Ак Барс - Автомобилист
0 - 4
3. Автомобилист - Ак Барс
0 - 0
4. Автомобилист - Ак Барс
0 - 0
0 - 2
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
1 - 1
1. Спартак - Северсталь
3 - 2
2. Спартак - Северсталь
1 - 2
3. Северсталь - Спартак
0 - 0
4. Северсталь - Спартак
0 - 0
5. Спартак - Северсталь
0 - 0
1 - 1
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
1 - 1
1. Сал. Юлаев - Трактор
2 - 3
2. Сал. Юлаев - Трактор
4 - 1
3. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
4. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
5. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
1 - 1
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4.03 17:00
Автомобилист – Ак Барс
 - : -
4.03 17:00
Трактор – Сал. Юлаев
 - : -
4.03 19:30
Северсталь – Спартак
 - : -
4.03 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
4.03 19:30
Динамо М – Динамо Мн
 - : -
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