«Трактор» и «Салават Юлаев» встретятся в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ в понедельник, 4 марта. Игра пройдет на ледовой арене «Трактор» им. В. Белоусова в Челябинске. Начало — в 17.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Трактор» — «Салават Юлаев» можно следить в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал КХЛ ТВ и официальный сайт КХЛ. Матчи Кубка Гагарина сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей первого раунда Кубка Гагарина.

Первая игра серии завершилась со счетом 3:2 в пользу челябинской команды. «Салават Юлаев» дома победил «Трактор» во втором матче первого раунда Кубка Гагарина — 4:1. «Салават Юлаев» сравнял счет в серии — 1-1.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика