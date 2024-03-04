Защитник «Нефтехимика» Хохлов: «Двумя руками за медиахоккей. Я бы тоже попробовал свои силы там»

Защитник «Нефтехимика» Илья Хохлов поделился мнением о медиахоккее.

«Я слежу за медийным хоккеем: смотрю видео, читаю новости. Много знакомых ребят участвует. Там хороший уровень хоккея. Столько именитых футболистов играет — это круто. Я двумя руками за медиахоккей. Конечно, это пока не медиафутбол, есть куда стремиться. Объемы точно вырастут. Я бы тоже попробовал свои силы там», — приводит слова Хохлова Legalbet.

В хоккейной Медиалиге принимают участие 8 команд: «Чисто Питер», TruFighters, «Чемпион», ХК «10», «Звезда России», «Титан», Hockey Brothers и NBSK.

По итогам ФОНБЕТ чемпионата КХЛ «Нефтехимик» занял девятое место, набрав 69 очков в 68 играх.

В текущем сезоне 29-летний Хохлов сыграл 44 матча, в которых набрал 11 (5+6) очков.