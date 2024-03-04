«Автомобилист» сыграет с «Ак Барсом» в первом раунде плей-офф КХЛ 4 марта

«Автомобилист» встретится с «Ак Барсом» в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ в понедельник, 4 марта. Матч пройдет в ледовом дворце спорта «Уралец» в Екатеринбурге и начнется в 17.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Автомобилист» — «Ак Барс» можно следить в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажет официальный сайт КХЛ. Матчи Кубка Гагарина сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке.

«Автомобилист» выиграл два первых матча и ведет в серии со счетом 2-0. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей первого раунда Кубка Гагарина.

«Ак Барс» набрал 84 очка в регулярном чемпионате КХЛ и занял четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Автомобилиста» 82 балла, команда финишировала на пятом месте «Востока».

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