«Трактор» не будет подписывать Антона Белова
11:21
«Трактор» не станет подписывать защитника Антона Белова, сообщает Telegram-канал Igor Zhukov Life.
У челябинского клуба не осталось свободных денег на 34-летнего защитника, которого хотел видеть в команде Анвар Гатиятулин.
Последние семь сезонов Белов провел в СКА, с которым в 2015 и 2017 выиграл Кубок Гагарина. В 2021 клуб из Санкт-Петербурга не предложил ему новый контракт.
Также Белов выступал в КХЛ за «Авангард», а сезон-2013/14 провел в НХЛ, где играл за «Эдмонтон».
В 2014 году защитник выиграл чемпионат мира со сборной России.
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