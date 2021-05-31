«Трактор» не будет подписывать Антона Белова

«Трактор» не станет подписывать защитника Антона Белова, сообщает Telegram-канал Igor Zhukov Life.

У челябинского клуба не осталось свободных денег на 34-летнего защитника, которого хотел видеть в команде Анвар Гатиятулин.

Последние семь сезонов Белов провел в СКА, с которым в 2015 и 2017 выиграл Кубок Гагарина. В 2021 клуб из Санкт-Петербурга не предложил ему новый контракт.

Также Белов выступал в КХЛ за «Авангард», а сезон-2013/14 провел в НХЛ, где играл за «Эдмонтон».

В 2014 году защитник выиграл чемпионат мира со сборной России.