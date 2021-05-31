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Рижское «Динамо» подписало контракт с чешским нападающим

12:07
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Новичком рижского «Динамо» стал форвард Рудольф Червены. С 31-летним игроком уже подписан контракт, сообщает сайт рижан.

Прошлый сезон Червены провел в чемпионате Финляндии. В 56 матчах за «Пеликанс» он набрал 38 921+17) очков при показателе полезности «-7».

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