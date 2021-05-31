Шесть нападающих «Автомобилиста» получают суммарно 365 млн рублей в год

Как стало известно «СЭ», шесть нападающих «Автомобилиста» получают суммарно 365 миллионов рублей в год.

Французский нападающий Стефан Да Коста зарабатывает 75 млн рублей в год. Немец Брукс Мэйсек получает 65 млн рублей в год, нападающий Шэйн Принс — 60 млн рублей в год, Патрис Кормье, Сергей Шумаков и Райан Спунер — по 55 млн рублей в год.

Все, кроме Мэйсека и Шумакова — новички команды, пополнившие состав в это межсезонье.

(Артур Хайруллин)

Инсайды о зарплатах в КХЛ. Сколько получают игроки «Автомобилиста»? Как вписать в потолок Дацюка?