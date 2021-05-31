Шесть нападающих «Автомобилиста» получают суммарно 365 млн рублей в год
10:45
Как стало известно «СЭ», шесть нападающих «Автомобилиста» получают суммарно 365 миллионов рублей в год.
Французский нападающий Стефан Да Коста зарабатывает 75 млн рублей в год. Немец Брукс Мэйсек получает 65 млн рублей в год, нападающий Шэйн Принс — 60 млн рублей в год, Патрис Кормье, Сергей Шумаков и Райан Спунер — по 55 млн рублей в год.
Все, кроме Мэйсека и Шумакова — новички команды, пополнившие состав в это межсезонье.
(Артур Хайруллин)
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