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Шесть нападающих «Автомобилиста» получают суммарно 365 млн рублей в год

10:45
Сергей Шумаков. Фото ХК «Автомобилист»
Сергей Шумаков. Фото ХК «Автомобилист»
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Как стало известно «СЭ», шесть нападающих «Автомобилиста» получают суммарно 365 миллионов рублей в год.

Французский нападающий Стефан Да Коста зарабатывает 75 млн рублей в год. Немец Брукс Мэйсек получает 65 млн рублей в год, нападающий Шэйн Принс — 60 млн рублей в год, Патрис Кормье, Сергей Шумаков и Райан Спунер — по 55 млн рублей в год.

Все, кроме Мэйсека и Шумакова — новички команды, пополнившие состав в это межсезонье.

(Артур Хайруллин)

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