«Трактор» сыграет с «Металлургом» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в пятницу, 27 октября. Матч пройдет на ледовой арене «Трактор» имени В. Белоусова в Челябинске. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Трактор» — «Металлург» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Игру в прямом эфире покажут телеканал КХЛ Prime и официальный сайт КХЛ. Также встречи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 показывают онлайн-сервисы «Кинопоиск» и «Окко» по платной подписке.

Жители Челябинска смогут посмотреть игру на телеканале «ОТВ». Начнется эфир в 18.50 по местному времени.

Для жителей Магнитогорска трансляция будет доступна на телеканале «ТВ-ИН». Начало — в 18.50 по местному времени.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика