Гальченюк — о начале сезона СКА: «У всех бывают спады. Лучше так начать, чем потом пойти вниз в важный момент сезона»
Нападающий СКА Алекс Гальченюк высказался о неудачном старте команды в текущем розыгрыше ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«У всех бывают спады. Я думаю, у нас в коллективе все согласны, что лучше так тяжело начать, чем потом пойти вниз, когда будет очень важный момент в сезоне. Мы набираем свой ритм, набираем свой темп. В последнее время играем все лучше и лучше. Поднимаемся выше, планируем, как надо играть. Набираемся уверенности и идем дальше», — цитируют Гальченюка «Известия».
В активе 29-летнего американца 15 (7+8) очков в 21 матче регулярного сезона. СКА с 24 очками занимает шестое место в Западной конференции КХЛ после 21 матча.
Источник: «Известия»
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