«Трактор» в овертайме переиграл «Металлург»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» принимал «Металлург». Хозяева переиграли соперника в овертайме со счетом 4:3.

По три очка в составе победителей набрали нападающие Лукаш Седлак и Томаш Гика.

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«Трактор» (Челябинск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:3 ОТ (1:1, 1:0, 1:2, 1:0)

Голы: Бодров — 4 (бол., Бывальцев, Калинин), 9:46 — 1:0. Нестрашил — 11 (бол., Карпов), 17:18 — 1:1. Седлак — 15 (бол., Гика, Бэйлен), 38:31 — 2:1. Бек — 16 (бол., Прохоркин), 44:28 — 2:2. Ильин — 5 (бол., Седлак, Гика), 56:38 — 3:2. Плотников — 13 (Бек, Расмуссен), 59:59 — 3:3. Бэйлен — 9 (Седлак, Гика), 61:09 — 4:3.

Вратари: Федотов — Кошечкин (58:42 — 59:59).

Штраф: 22 — 20.

Броски: 24 (8+11+4+1) — 37 (11+10+15+1).

Судьи: Морозов, Фатеев.

16 февраля. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова. 4510 зрителей.