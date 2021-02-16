Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражения от «Трактора» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Жесткая и даже грязная игра. Мы очко забрали и сейчас в топ-4. Игра показала моменты, над которыми надо работать. Идем дальше, — цитирует тренера сайт «Трактора».

— Вы сказали, что игра местами была грязная. Нам были непонятны некоторые действия судей — они удаляли за все, что было и не было. Вам объясняли линию поведения, ведь редко, чтобы в таких матчах увидишь столько удалений.

— Спасибо за очень хороший и интересный вопрос. Вы знаете регламент. Вы видели хорошо то, что видели.

— Была установка почаще бросать игрокам обороны? Они нанесли почти половину бросков.

— Она всегда есть. У защитников и нападающих, чтобы бросали по воротам.

— Не так много осталось времени до плей-офф. Когда вы планируете определиться с основным голкипером?

— У нас еще четыре игры. За эти четыре игры будем определяться.

— Во многих матчах сезона «Металлург» забрасывает на последней минуте. В чем секрет успеха?

— Матч идет все 60 минут. Работаем до конца.