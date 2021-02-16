Питерс: «С Дацюком все хорошо, он присоединится к команде после выезда»

Главный тренер «Автомобилиста» прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (1:2 ОТ).

«Был очень сложный матч. Обе команды совершили большое число бросков, много атаковали, — приводит слова тренера сайт КХЛ. — Нам нужно было реализовать момент в овертайме, но в итоге тут же пропустили атаку на свои ворота.

С Павлом Дацюком все хорошо, он присоединится к команде после этого выезда. Сергей Зборовский присоединился к нам на этом выезде, но мы дали ему сегодня отдохнуть после игр за сборную.

Доволен Александром Щемеровым. Рваный темп был в игре из-за удалений, при игре пять на пять нареканий к нему нет».