Гол Радулова помог «Ак Барсу» обыграть «Трактор»

«Ак Барс» в гостях обыграл «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:1.

В составе казанцев голами отметились Александр Радулов, Никита Лямкин, Станислав Галиев и Василий Токранов.

У «Трактора» единственный гол на счету Антона Бурдасова.

Казанцы выиграли четвертый матч подряд и занимает четвертое место в Восточной конференции (68 очков). «Трактор» потерпел третье поражение подряд и остался на 11-й строчке (52).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Ак Барс» (Казань) — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Голы: Радулов — 19, 9:10 — 0:1. Лямкин — 1 (бол.), 21:44 — 0:2. Галиев — 14 (Панюков), 32:53 — 0:3. Бурдасов — 18 (Карпухин, Сошников), 50:55 — 1:3. Токранов — 3 (Семенов, Галиев), 56:22 — 1:4.

Вратари: Мыльников — Билялов.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 32 (4+13+15) — 34 (16+14+4).

Судьи: Сидоренко, Юдаков.

23 января. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 5988 зрителей