КХЛ: «Трактор» — «Ак Барс», «Торпедо» — ЦСКА и другие матчи 23 января

Регулярный чемпионат КХЛ.

23 января, понедельник

15.30 (мск) «Сибирь» — «Амур»

17.00 «Металлург» — «Барыс»

17.00 «Трактор» — «Ак Барс»

19.00 «Торпедо» — ЦСКА

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут