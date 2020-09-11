«Торпедо» в серии буллитов нанесло «Автомобилисту» первое поражение в сезоне

«Автомобилист» в серии буллитов дома уступил «Торпедо» (3:4), проиграв впервые в новом сезоне КХЛ. Решающий точный бросок нанес Михаил Варнаков.

В составе хозяев дублем отличился Брукс Мэйсек и еще однажды забросил Алексей Макеев, у нижегородцев точными бросками отличились Даниил Ильин, Джастин Клус и Крис Уайдман.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:4 Б (2:1, 1:2, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Мэйсек — 1 (Секстон, Холланд), 4:38 — 1:0. Ильин — 1 (Орлов, Марин), 10:52 — 1:1. Макеев — 3 (Дацюк), 14:25 — 2:1. Клус — 3 (Варнаков), 28:11 — 2:2. Уайдмэн — 1, 29:55 — 2:3. Мэйсек — 2 (бол., Арзамасцев), 39:36 — 3:3.

Победный буллит: Варнаков.

Вратари: Коварж — Тихомиров.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 31 (8+14+7+2) — 31 (10+6+11+4).

Судьи: Акузовский, Раминг.

11 сентября. Екатеринбург. КРК «Уралец».