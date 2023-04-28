«Торпедо» сохранил спортивные права на ряд хоккеистов, защищавших цвета команды в сезоне-2022/23
Хоккейный клуб «Торпедо» сохранил спортивные права на ряд хоккеистов, защищавших цвета команды в прошедшем сезоне.
Квалификационные предложения были сделаны Антону Сизову, Данилу Веряеву, Денису Венгрыжановскому, Кириллу Уракову и Адаму Хуске.
Также клуб сохранил за собой спортивные права в КХЛ на Владислава Фирстова и Семена Дер-Аргучинцева.
Согласно Регламенту КХЛ, в случае если до 30 апреля включительно хоккеист не принял предложение своего клуба, он приобретает статус «Ограниченно свободный агент» и имеет право в срок до 31 мая принять контрактное предложение другого клуба.
Если прежний клуб в семидневный срок после предъявления игроком контрактного предложения другого клуба не повторит это предложение, то игрок переходит в новый клуб, а прежнему выплачивается денежная компенсация.
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 3
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
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