«Барыс» сделал квалификационные предложения о заключении контрактов семи игрокам

«Барыс» сделал квалификационные предложения о заключении контрактов нескольким игрокам.

Джелал-ад-Дин Амирбеков, Никита Бояркин, Абай Мангисбаев, Батырлан Муратов, Ансар Шайхмедденов, Эдуард Шетле получили предложения о двухсторонних соглашениях сроком на два сезона. Джереми Бракко предложен односторонний контракт на два сезона.

«Барыс» занял 11-е место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ-2022/23.