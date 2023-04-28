Браташ: «Главными задачами «Лады» в КХЛ будут создание новой команды и выход в плей-офф»
Главный тренер «Лады» Олег Браташ заявил, что формирование боеспособной команды и выход в плей-офф КХЛ станут главными задачами тренерского штаба клуба.
«Первой нашей задачей является создание практически новой команды. Я пока не могу сказать, сколько хоккеистов из того состава, игравшего в ВХЛ, войдет в команду. Но по-любому это будет уже новая команда, а задачей-минимум, как у всех участников чемпионата, станет попадание в плей-офф. А дальше пределов задач нет. Пока полного понимания того, каким будет состав, нет. Есть отдельные кандидатуры, которые выскакивали в предложениях, но еще рано об этом говорить. Нужно понять в первую очередь, кто будет конкурентоспособен на новом уровне из того состава, который играл. Усиление необходимо, в том числе если будет возможность, и достойными иностранцами», — приводит слова Браташа ТАСС.
13 апреля «Лада» была включена в состав участников ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ сезона-2023/24.
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 3
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
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