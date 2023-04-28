Браташ: «Главными задачами «Лады» в КХЛ будут создание новой команды и выход в плей-офф»

Главный тренер «Лады» Олег Браташ заявил, что формирование боеспособной команды и выход в плей-офф КХЛ станут главными задачами тренерского штаба клуба.

«Первой нашей задачей является создание практически новой команды. Я пока не могу сказать, сколько хоккеистов из того состава, игравшего в ВХЛ, войдет в команду. Но по-любому это будет уже новая команда, а задачей-минимум, как у всех участников чемпионата, станет попадание в плей-офф. А дальше пределов задач нет. Пока полного понимания того, каким будет состав, нет. Есть отдельные кандидатуры, которые выскакивали в предложениях, но еще рано об этом говорить. Нужно понять в первую очередь, кто будет конкурентоспособен на новом уровне из того состава, который играл. Усиление необходимо, в том числе если будет возможность, и достойными иностранцами», — приводит слова Браташа ТАСС.

13 апреля «Лада» была включена в состав участников ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ сезона-2023/24.