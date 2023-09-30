«Торпедо» и «Сочи» в субботу, 30 сентября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Встреча пройдет на арене «КРК Нагорный», Нижний Новгород. Начало — 13:00 (по московскому времени).

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на сайте КХЛ, а также с помощью онлайн-сервиса «Кинопоиск». Ключевые события игры «Торпедо» — «Сочи» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Торпедо» набрал 19 очков и занимает первую строчку в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Сочи» 14 баллов, команда находится на 5-м месте Западной конференции.

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