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Сегодня, 12:00

«Торпедо» — «Сочи»: прямая трансляция матча КХЛ

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Сочи» пройдет 30 сентября в 13:00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ХК «Торпедо».
Фото ХК «Торпедо»

«Торпедо» и «Сочи» в субботу, 30 сентября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Встреча пройдет на арене «КРК Нагорный», Нижний Новгород. Начало — 13:00 (по московскому времени).

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на сайте КХЛ, а также с помощью онлайн-сервиса «Кинопоиск». Ключевые события игры «Торпедо» — «Сочи» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Торпедо» набрал 19 очков и занимает первую строчку в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Сочи» 14 баллов, команда находится на 5-м месте Западной конференции.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона

Хоккей
КХЛ
ХК Сочи
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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Положение команд
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 13 8 5 19
2 Лада 12 6 6 15
3 Ак Барс 11 7 4 15
4 Автомобилист 12 6 6 14
5 Сибирь 11 6 5 13
6 Сал. Юлаев 11 6 5 12
7 Трактор 12 5 7 12
8 Авангард 10 5 5 11
9 Амур 11 4 7 11
10 Барыс 11 3 8 10
11 Адмирал 10 3 7 8
12 Нефтехимик 11 3 8 8
Западная конференция И В П О
1 Торпедо 11 9 2 19
2 Динамо М 12 9 3 18
3 Локомотив 11 8 3 16
4 Спартак 12 7 5 15
5 Сочи 11 7 4 14
6 СКА 11 6 5 12
7 Куньлунь РС 13 6 7 12
8 ЦСКА 12 5 7 11
9 Северсталь 10 5 5 11
10 Динамо Мн 10 4 6 9
11 Витязь 12 2 10 5
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Торпедо – Сочи
 - : -
30.09 14:00
Барыс – Сибирь
 - : -
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Трактор – Спартак
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Автомобилист – Адмирал
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