«Барыс» и «Сибирь» в субботу, 30 сентября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Встреча пройдет на стадионе «Барыс-Арена», в Астане. Начало — 14:00 (по московскому времени).

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на сайте КХЛ, а также с помощью онлайн-сервиса «Кинопоиск». Жители Казахстана смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «Qazsport». Ключевые события игры «Торпедо» — «Сочи» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Барыс» набрал 10 очков и занимает десятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Сибири» 15 баллов, команда находится на 5-м месте Восточной конференции.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона