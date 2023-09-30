«Барыс» — «Сибирь»: прямая трансляция матча КХЛ
«Барыс» и «Сибирь» в субботу, 30 сентября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Встреча пройдет на стадионе «Барыс-Арена», в Астане. Начало — 14:00 (по московскому времени).
Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на сайте КХЛ, а также с помощью онлайн-сервиса «Кинопоиск». Жители Казахстана смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «Qazsport». Ключевые события игры «Торпедо» — «Сочи» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».
«Барыс» набрал 10 очков и занимает десятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Сибири» 15 баллов, команда находится на 5-м месте Восточной конференции.
Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|13
|8
|5
|19
|2
|Лада
|12
|6
|6
|15
|3
|Ак Барс
|11
|7
|4
|15
|4
|Автомобилист
|12
|6
|6
|14
|5
|Сибирь
|11
|6
|5
|13
|6
|Сал. Юлаев
|11
|6
|5
|12
|7
|Трактор
|12
|5
|7
|12
|8
|Авангард
|10
|5
|5
|11
|9
|Амур
|11
|4
|7
|11
|10
|Барыс
|11
|3
|8
|10
|11
|Адмирал
|10
|3
|7
|8
|12
|Нефтехимик
|11
|3
|8
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|11
|9
|2
|19
|2
|Динамо М
|12
|9
|3
|18
|3
|Локомотив
|11
|8
|3
|16
|4
|Спартак
|12
|7
|5
|15
|5
|Сочи
|11
|7
|4
|14
|6
|СКА
|11
|6
|5
|12
|7
|Куньлунь РС
|13
|6
|7
|12
|8
|ЦСКА
|12
|5
|7
|11
|9
|Северсталь
|10
|5
|5
|11
|10
|Динамо Мн
|10
|4
|6
|9
|11
|Витязь
|12
|2
|10
|5
|30.09
|13:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|30.09
|14:00
|
Барыс – Сибирь
|- : -
|30.09
|15:00
|
Трактор – Спартак
|- : -
|30.09
|15:00
|
Автомобилист – Адмирал
|- : -
|30.09
|17:00
|
Северсталь – Локомотив
|- : -
|30.09
|17:10
|
Динамо Мн – Лада
|- : -