Гендиректор «Авангарда»: «Поражения в концовках и с крупным счетом — это не та команда, которую нам хотелось бы видеть»
Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков прокомментировал выступление команды в конце сентября.
«Последние четыре матча выдались для нашей команды крайне непростыми. Поражения в концовках, поражения с крупным счетом — безусловно, это не тот «Авангард», который всем нам хотелось бы видеть. Вместе с генеральным менеджером, тренерским штабом и хоккеистами стараемся сейчас понять причины произошедшего и найти пути выхода из этой ситуации. Понимаем, что команда в межсезонье существенно обновилась, и нужно время для того, чтобы все заработало как надо. И в то же время уже сегодня очевидно, что всем нужно сделать определенные выводы по многим аспектам. Это касается и подготовки к матчам, и тактики, и самоотдачи на льду. Мы понимаем, что болельщиков не устраивает такая игра, и сделаем все возможное для того, чтобы команда показывала достойные результаты.
Хочу сказать спасибо всем, кто поддерживает «Авангард» в этот трудный период, сейчас это особенно ценно. Только вместе мы сможем все преодолеть, по-другому в спорте не бывает. Будем работать, будем возвращаться в игру — на характере, на мастерстве, на желании побеждать», — приводит слова Чистякова пресс-служба клуба.
«Авангард» потерпел четыре поражения подряд. В последнем матче омский клуб уступил московскому «Динамо» со счетом 0:6.
«Авангард» занимает восьмое место в Восточной конференции, имея в активе 11 очков в 10 матчах.
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|5
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Торпедо – Сочи
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|
Барыс – Сибирь
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|15:00
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Трактор – Спартак
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Автомобилист – Адмирал
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Северсталь – Локомотив
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