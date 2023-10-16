«Торпедо» — «Северсталь»: видеообзор матча КХЛ

«Торпедо» и «Северсталь» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Нижнем Новгороде 16 октября 2023. Гости победили со счетом 4:0.

Видео лучших моментов матча «Торпедо» — «Северсталь» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Торпедо» проиграло в третий раз за последние четыре матча.

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